Посол Израиля назвала число россиян, остающихся в плену ХАМАС

Двое граждан России остаются в заложника у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин. ТАСС

По ее словам, 24 июля в Катар для продолжения переговоров с ХАМАС прибыла израильская делегация во главе с руководителем «Моссад» Давидом Барнеа. Газета.Ru

Уроженец России Андрей Козлов, которого в июне освободили из плена ХАМАС в секторе Газа, ранее рассказал журналистам о жестоком обращении бойцов палестинского движения с заложниками, похищенными из Израиля. RT на русском