Ван И назвал Китай и Украину дружественными друг другу странами

Глава МИД КНР Ван И сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе в ходе встречи в Гуанчжоу, что Пекин и Киев исторически связывают дружеские отношения. О содержании встречи министров рассказала на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин.

"Китай и Украина являются дружественными друг другу странами, - приводит слова Ван И официальный представитель ведомства. - Исторически в ходе обменов обе стороны пришли к дружбе и сотрудничеству".



Ван И напомнил, что Китай и Украина более 10 лет назад установили отношения стратегического партнерства. Пекин и Киев "уважают друг друга, относятся друг к другу как к равным и продолжают развивать взаимовыгодное сотрудничество", сказал Ван И.

Кулеба по приглашению Ван И находится с визитом в КНР 23-26 июля.