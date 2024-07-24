Стало известно о связи между покушениями на Иванишвили и Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал подготовку покушения на основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили одним из эпизодов устранения политиков, среди которых попытки убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование дела о подготовке совершения теракта против основателя и председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Стало известно о подготовке к убийству лидера правящей партии Грузии

Сегодня Ираклий Кобахидзе отметил, что подготовка теракта в Грузии вызывает озабоченность в связи с ранее совершенными атаками на политиков в Словакии и США.

«В последний период было совершено два теракта - один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», - пояснил он.



По мнению премьер-министра, тот факт, что ведется расследование подготовки убийства Иванишвили, говорит о том, что опасности существуют и в Грузии.

Напомним, что покушение на премьера Словакии было совершено 15 мая, когда он вышел к жителям страны после заседания правительства в Гандлове. В Фицо попало четыре пули, одна из которых пробила ему желудок. Но врачам удалось стабилизировать состояние политика и он выжил. Стрелок был задержан.

Покушение на Трампа было совершено во время предвыборного митинга 13 июля. Пуля задела его ухо, но серьезно политик не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы.

Во время покушения и Фицо, и Трамп выступали перед избирателями. В обоих случаях стреляли не киллеры-профессионалы, а граждане, активно интересующиеся политической жизнью.