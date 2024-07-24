В МИД Украины назвали формат возможных переговоров с РФ

Переговоры Украины с Россией должны быть рациональными и иметь практическое значение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время разговора со своим китайским коллегой Ван И.

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По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, Кулеба высказал желание украинской стороны вести диалог с РФ.

Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФ

При этом переговоры должны быть рациональными, практичными и направленными «на достижение справедливого и прочного мира». Ван И в ответ отметил, что недавно и Москва, и Киев «в разной степени» выразили свою готовность к переговорам.

«Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров», — подчеркнул китайский дипломат.



Источник РИА Новости прокомментировал заявление Кулебы о готовности Киева к переговорам. Он отметил, что если бы украинские власти хотели этого, то отменили бы самозапрет на ведение диалога.

Напомним, что накануне Кулеба отправился в Китай с первым официальным визитом после начала специальной военной операции на Украине. Там он встретился с Ван И, заявив, что Киев готов к диалогу с Москвой.

Это не первое подобное заявление официальных украинских лиц за последние дни. На прошлой неделе Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Москвой, в том числе и с российским президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила подобную риторику электоральным циклом в США, где в ноябре состоятся выборы президента.