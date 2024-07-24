В МИД Украины назвали формат возможных переговоров с РФ
Переговоры Украины с Россией должны быть рациональными и иметь практическое значение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время разговора со своим китайским коллегой Ван И.
По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, Кулеба высказал желание украинской стороны вести диалог с РФ.
Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФ
При этом переговоры должны быть рациональными, практичными и направленными «на достижение справедливого и прочного мира». Ван И в ответ отметил, что недавно и Москва, и Киев «в разной степени» выразили свою готовность к переговорам.
«Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров», — подчеркнул китайский дипломат.
Источник РИА Новости прокомментировал заявление Кулебы о готовности Киева к переговорам. Он отметил, что если бы украинские власти хотели этого, то отменили бы самозапрет на ведение диалога.
Напомним, что накануне Кулеба отправился в Китай с первым официальным визитом после начала специальной военной операции на Украине. Там он встретился с Ван И, заявив, что Киев готов к диалогу с Москвой.
Это не первое подобное заявление официальных украинских лиц за последние дни. На прошлой неделе Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Москвой, в том числе и с российским президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила подобную риторику электоральным циклом в США, где в ноябре состоятся выборы президента.