Власти Грузии предложили США перезагрузку отношений, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. RT на русском

«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку. Вам известно, сколько чего испортилось в этих отношениях за прошедшие три-четыре года», — сказал он. По словам Кобахидзе, для перезагрузки отношений в первую очередь необходим справедливый подход. Со стороны Грузии будет сделано максимальное количество необходимых для этого шагов. Главное, чтобы такие шаги сделали и представители американских властей. ТАСС