Стала известна зарплата принца Уильяма за год

Стала известна заработная плата принца Уильяма за год. За первые 365 дней владения герцогством Корнуолл он получил 30 миллионов долларов.

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На эту сумму содержится вся королевская семья из пятерых человек: сам принц и принцесса Уэльские Кейт Миддлтон, а также их трое детей. В прошлом году герцогство принесло Уильяму существенно меньше денег из-за переоформления наследства — всего 7,6 миллиона долларов, передает Telegram-канал Super.ru.

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До этого стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не подписывали брачный договор в день свадьбы. Причина кроется не только в том, что принц Уэльский надеется прожить с женой до конца своих дней, но и в том, что на момент брака Миддлтон уже была достаточно богата. Она получила трастовый фонд от отца в три миллиона фунтов стерлингов.

Жена принца Гарри Меган Маркл известна скандальными выходками, в то время как Кейт Миддлтон удалось завоевать народную любовь с помощью доброты и благородства. С момента замужества Миддлтон сравнивали с погибшей в автокатастрофе принцессой Дианой.