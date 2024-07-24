Стала известна зарплата принца Уильяма за год
Стала известна заработная плата принца Уильяма за год. За первые 365 дней владения герцогством Корнуолл он получил 30 миллионов долларов.
На эту сумму содержится вся королевская семья из пятерых человек: сам принц и принцесса Уэльские Кейт Миддлтон, а также их трое детей. В прошлом году герцогство принесло Уильяму существенно меньше денег из-за переоформления наследства — всего 7,6 миллиона долларов, передает Telegram-канал Super.ru.
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До этого стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не подписывали брачный договор в день свадьбы. Причина кроется не только в том, что принц Уэльский надеется прожить с женой до конца своих дней, но и в том, что на момент брака Миддлтон уже была достаточно богата. Она получила трастовый фонд от отца в три миллиона фунтов стерлингов.
Жена принца Гарри Меган Маркл известна скандальными выходками, в то время как Кейт Миддлтон удалось завоевать народную любовь с помощью доброты и благородства. С момента замужества Миддлтон сравнивали с погибшей в автокатастрофе принцессой Дианой.