На Украине объяснили слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

Киев не готов вести переговоры с Москвой в настоящее время. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

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24 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил о готовности к переговорам с российской стороной. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, диалог должен быть направлен «на достижение справедливого и прочного мира».

Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФ

«Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается», — объяснили слова министра иностранных дел в МИД Украины.



Ранее на заявление Кулебы о переговорах отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, однако он должен быть рациональным и иметь практическое значение.