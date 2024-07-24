Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФ

Украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И.

Напомним, что накануне Кулеба отправился в КНР с ранее не анонсированным визитом. Сегодня он провел встречу с Ван И в Гуанчжоу.

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Представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин рассказала, что глава МИД КНР сказал Кулебе о необходимости урегулирования украинского конфликта за столом переговоров. Он также указал, что кризис длится уже третий год, а риск его распространения на другие страны увеличивается.