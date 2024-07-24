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Политолог рассказал, почему Россия не отвечает на изъятие своих активов

Россия не отвечает на изъятие своих активов из-за того, что большинство зарубежных активов на территории РФ — это частная собственность и инвестиции, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. По его словам, поэтому Россия не может так же конфисковать иностранные активы.

Политолог рассказал, почему Россия не отвечает на изъятие своих активов
© РИА Новости
Если мы также конфискуем все, то получается, что мы не уважаем частную собственность, а до этого опускаться нельзя, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что в Европе сейчас заморожены государственные деньги и облигации. Кроме того, Запад решил отправлять Украине не сами активы, а доходы. Однако Россия пока ограничивается только предупреждениями.

Да, ряд иностранных компаний передали под управление местных руководителей, но с оговоркой, что собственность вернут изначальным владельцам, — добавил Светов.

Ранее стало известно, что послы стран — участниц Европейского союза обсудят предложение Еврокомиссии по заморозке активов Центробанка России на неопределенный период 24 июля. Участие в дискуссии примут 27 государств.

До этого Европейский союз предложил своим государствам-членам два варианта заморозки активов российского Центробанка на более длительный период времени. Такой план разработан, чтобы развеять страхи США насчет юридических и финансовых возможностей выдать Украине кредиты на $50 млрд, которые будут гаситься за счет получаемой от них прибыли.