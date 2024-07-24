Политолог рассказал, почему Россия не отвечает на изъятие своих активов

Россия не отвечает на изъятие своих активов из-за того, что большинство зарубежных активов на территории РФ — это частная собственность и инвестиции, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. По его словам, поэтому Россия не может так же конфисковать иностранные активы.

Если мы также конфискуем все, то получается, что мы не уважаем частную собственность, а до этого опускаться нельзя, — объяснил эксперт.



Политолог отметил, что в Европе сейчас заморожены государственные деньги и облигации. Кроме того, Запад решил отправлять Украине не сами активы, а доходы. Однако Россия пока ограничивается только предупреждениями.

Да, ряд иностранных компаний передали под управление местных руководителей, но с оговоркой, что собственность вернут изначальным владельцам, — добавил Светов.



Ранее стало известно, что послы стран — участниц Европейского союза обсудят предложение Еврокомиссии по заморозке активов Центробанка России на неопределенный период 24 июля. Участие в дискуссии примут 27 государств.

До этого Европейский союз предложил своим государствам-членам два варианта заморозки активов российского Центробанка на более длительный период времени. Такой план разработан, чтобы развеять страхи США насчет юридических и финансовых возможностей выдать Украине кредиты на $50 млрд, которые будут гаситься за счет получаемой от них прибыли.