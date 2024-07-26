Байден в обращении не признался в реальных причинах выхода из гонки

Президент США Джо Байден в телеобращении к согражданам в среду так и не назвал реальные причины своего выхода из предвыборной гонки: ухудшение физического и умственного состояния, а также снижение популярности. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

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"Президенту Байдену было важно поделиться своими мыслями с гражданами и с жителями США. Стоило ли то, что он сказал, телеобращения в прайм-тайм из Овального кабинета Белого дома? Нет, не стоило", - отметил он.



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По словам политолога, обращение Байдена "вновь усилило впечатление того, что его физическое состояние ухудшается все быстрее".

"В течение 11 минут он выступал в защиту итогов своего четырехлетнего пребывания на посту <...> президента США, которое скоро завершится", - констатировал Кавулич.

"И он обошел самый важный вопрос, - добавил политолог. - Он не признал того, что основной причиной его отказа от попыток переизбираться было не то, что он "в последние недели понял, что необходимо объединить партию в этот критический момент" (как это сформулировал Байден - прим. ТАСС), а то, что все больше избирателей, включая демократов, республиканцев и независимых, уже не считают, что он обладает физическими и некоторыми умственными способностями, чтобы быть на посту [президента США] с 20 января 2025 года по 20 января 2029 года", - подчеркнул аналитик

"Честный человек признал бы, что он оценил результаты опросов, и то, о чем эти результаты свидетельствуют. О том, что он слишком стар и немощен, чтобы еще четыре года быть президентом", - добавил Кавулич.

"Президент Байден отказался от попыток переизбрания потому что впечатление о нем не просто продолжало меняться, но менялось все быстрее в плане восприятия его работы аудиторией - не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру", - уточнил он.



Политолог выразил полную уверенность в том, что "вице-президент [США Камала] Харрис станет кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии на выборах 2024 года".

"Интересно, что от Демократической партии уже два кандидата [в президенты] из числа женщин: Хиллари Клинтон в 2016 году и Камала Харрис в 2024 году. У них обеих один и тот же оппонент - Дональд Трамп", - констатировал политолог.



Говоря о дальнейшей стратегии республиканцев в сфере предвыборной агитации, Кавулич отметил:

"Трамп и другие представители Республиканской партии сосредоточатся на том, что касается пола, расы, этнической принадлежности и возраста. Это будет ошибкой. Результатом будет усугубление разногласий между избирателями".



Телеобращение Байдена

Байден утверждал в телеобращении к нации, что принял решение пожертвовать личными амбициями ради "спасения демократии" в США и передать эстафету новому поколению в лице Харрис.

Действующий хозяин Белого дома был вынужден объявить 21 июля под нажимом однопартийцев, что снимается с выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Республиканскую партию США на них будет представлять предыдущий американский лидер Дональд Трамп. Именно после провального выступления Байдена на теледебатах с Трампом, прошедших 27 июня, среди демократов стали нарастать призывы к президенту отказаться от попытки добиться переизбрания. Однако он до последнего настаивал на том, что выбывать из борьбы не намерен.

Демократическая партия США выдвинет кандидата на съезде в Чикаго (штат Иллинойс), который состоится 19-22 августа.