Служба государственной безопасности Грузии приступила к расследованию подготовки убийства основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, говорится в заявлении СГБ.

По данным ведомства, преступление планировали бывшие представители власти республики, которые в настоящий момент находятся на Украине.

«Служба государственной безопасности расследует финансируемые бывшими высокопоставленными лицами грузинской власти и бывшими сотрудниками силовых ведомств, проживающих на Украине, факты преступных действий, в том числе подготовку убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили», — говорится в заявлении.



Как известно, Иванишвили утверждал, что боевые действия на Украине могут прекратиться в течение года. По его словам, при победе экс-президента США Дональда Трампа они завершатся уже в январе 2025 года.

Такое же мнение выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам политика, победа Трампа также повлияет на отношения с другими странами, включая Грузию.