Глава ЕК и премьер Британии проведут перезагрузку отношений

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в ближайшие несколько недель провести встречу с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером для "перезагрузки отношений" между Лондоном и Брюсселем после Brexit (выхода Великобритании из ЕС). Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Согласно ее данным, подобная встреча может состояться "в конце августа - начале сентября". Как заявил FT Ник Томас-Саймондс, курирующий в британском правительстве отношения с Евросоюзом, кабинет лейбористов стремится наладить с сообществом "структурированный диалог". Он предполагает проведение регулярных встреч между министрами и официальными лицами ЕС и Великобритании для обсуждения вопросов безопасности, торговли, нелегальной миграции и энергетики.

По словам представителя ЕС, Британия провела "красные линии, которые ограничивают" возможности решения проблем.

"Но есть добрая воля обеих сторон. Председатель [ЕК] хорошо взаимодействовала с предыдущим правительством и хочет продолжить работу с новым", - добавил он.



Великобритания покинула ЕС по итогам референдума 2016 года. На нем британцы с небольшим перевесом высказались за выход из сообщества.