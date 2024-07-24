Трамп рассказал о взаимной неприязни Обамы и Байдена

Бывший президент США Барак Обама «терпеть не может» действующего американского лидера Джо Байдена, а потому вместе с другими ведущими членами Демократической партии добился его выхода из президентской гонки. Как сообщает New York Post, об этом сказал экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Напомним, что 81-летний Байден накануне отказался от участия в выборах президента США. В публикации утверждается, что в течение нескольких недель на него оказывали давление представители высших эшелонов Демократической партии.

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«Обама его (Байдена — прим. ред.) терпеть не может, и он не может терпеть Обаму. Обама сыграл свою роль, потому что сказал, что не собирается его поддерживать», — заявил Трамп во время общения с журналистами.



Он добавил, что главу государства решила «бросить» и бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. По мнению политика, демократы сказали Байдену, что либо он «выйдет по-хорошему», либо они «займутся им». Они сочли после провальных дебатов у него не осталось шансов на переизбрание.

Трамп также заявил, что он «безусловно» проведет дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, которая, скорее всего будет выдвинута на выборы президента от Демократической партии. Он считает, что она похожа на Байдена, хоть и намного более «радикальная левая».