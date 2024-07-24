Кеннеди-младший предрек США революцию

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в социальной сети X заявил, что Соединенные Штаты ожидает революция.

© Газета.Ru

«Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на темные, регрессивные силы, выбор за нами», — написал он.



До этого Кеннеди — младший заявлял, что выбирать нового претендента на высший государственный пост от Демократической партии нужно путем открытого голосования.

В США сообщили о находке червя в мозге Кеннеди-младшего

Также стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предлагал Кеннеди-младшему должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах. Кеннеди-младший подтвердил, что общался с Трампом, но не раскрыл содержание их беседы.

Изначально Кеннеди-младший планировал баллотироваться от Демократической партии, однако в осенний период 2023 года объявил о своем решении выступить как независимый кандидат.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.