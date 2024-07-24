Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший выразил уверенность, что США вскоре ждет революция. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«В этой стране начнется революция. Вопрос в том, будет ли она основана на идеализме или будет опираться на темные, регрессивные силы. Выбор за нами», - написал Кеннеди-младший.



Напомним, что прошлые президентские выборы в США завершились скандалом и отказом бывшего президента Дональда Трампа признавать итоги голосования. 6 января 2021 года сторонники Трампа захватили часть Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. В Вашингтоне ввели комендантский час, на зачистку Капитолия отправили полицию, ФБР и национальную гвардию. В ходе столкновений погибли четыре человека, несколько десятков получили ранения.

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В этом году президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии на них должен был стать действующий глава государства Джо Байден, однако 21 июля он объявил о снятии своей кандидатуры. Кандидатом от Республиканской партии США выступает Дональд Трамп.