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Маск пожалел Байдена из-за публикаций в СМИ

Владелец SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал средства массовой информации за быструю смену мнения о президенте США Джо Байдене, ясный ум которого они отмечали меньше месяца назад, а сейчас считают гораздо лучшим кандидатом Камалу Харрис. Об этом пишет РИА Новости.

Маск осудил СМИ за резкую смену позиции по Байдену
© globallookpress.com

Макс отметил, что «примерно три недели назад СМИ говорили, что Байден «в ясном уме»».

«Беднягу фактически под дулом пистолета заставили уйти с поста кандидата от Демократической партии. Его сотрудники даже не были поставлены в известность. Теперь они говорят, что Камала - это лучшее, что когда-либо было», - констатировал бизнесмен в соцсети X.

Байден должен был представлять Демократическую партию на предстоящих в США президентских выборах. Однако 21 июля он заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал выдвижение своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на этот пост.

Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с основным соперником от республиканцев Дональдом Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены.

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