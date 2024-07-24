Маск осудил СМИ за резкую смену позиции по Байдену

Владелец SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал средства массовой информации за быструю смену мнения о президенте США Джо Байдене, ясный ум которого они отмечали меньше месяца назад, а сейчас считают гораздо лучшим кандидатом Камалу Харрис. Об этом пишет РИА Новости.

Макс отметил, что «примерно три недели назад СМИ говорили, что Байден «в ясном уме»».

«Беднягу фактически под дулом пистолета заставили уйти с поста кандидата от Демократической партии. Его сотрудники даже не были поставлены в известность. Теперь они говорят, что Камала - это лучшее, что когда-либо было», - констатировал бизнесмен в соцсети X.



Байден должен был представлять Демократическую партию на предстоящих в США президентских выборах. Однако 21 июля он заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал выдвижение своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на этот пост.

Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с основным соперником от республиканцев Дональдом Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены.