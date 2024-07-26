Штаб Трампа оказался не готов к уходу Байдена

Штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа был застигнут врасплох решением действующего американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает Axios.

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«Мы были удивлены скоростью, с которой они избавились от Джо Байдена… Я лично думал, что это произойдет на неделю позже», — отметил старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер.



Байден вышел из президентской гонки

По данным издания, когда Байден объявил о своем решении, у команды Трампа было готово как минимум три материала, касающихся действующего главы Белого дома. Теперь республиканцы вынуждены срочно разрабатывать стратегию нападок на вице-президента США Камалу Харрис, говорится в материале.

22 июля Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Он подчеркнул, что не только готов, но и хочет дискуссии с оппонентами. Позже стало известно, что дебаты пройдут 10 сентября.