Жители сельской местности в Грузии сожалеют о распаде СССР. Они считают советскую эпоху временем изобилия и процветания. Об этом сообщила газета The New York Times.ж

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Для многих людей, которые проживали в сельской местности, советское время было периодом «изобилия, когда у них были работа и процветание».

— Сейчас за пределами столицы процветают безработица, наркомания и алкоголизм. При этом жители городов не согласны с такой оценкой, — говорится в газете.



Отмечается, что в стране сохраняется напряженность между теми, кто видит будущее Грузии на Западе, и теми, кто «тоскует по советскому прошлому».

До этого стало известно, что служба государственной безопасности Грузии начала вызывать на допросы вернувшихся с Украины наемников Вооруженных сил Украины. Допросы ведутся в рамках уголовного дела о «попытке государственного переворота».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается подать иск в Конституционный суд, чтобы отменить закон «О прозрачности иностранного влияния». По ее словам, принятый правящей партией «Грузинская мечта» закон является антиконституционным. Подать иск также намерены неправительственные организации.