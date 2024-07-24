Байден расскажет в обращении свои планы на последние полгода срока

Президент США Джо Байден в обращении к населению страны в среду вечером изложит планы на оставшиеся шесть месяцев своего срока, в том числе касательно перспектив прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

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Как отмечается в публикации, размещенной на странице телекомпании в соцсети X, в обращении, в частности, речь пойдет о перспективах освобождения заложников радикального палестинского движения ХАМАС, среди которых остаются граждане США. Других подробностей телекомпания не приводит. Как сообщили во вторник журналисты пресс-пула Белого дома, Байден отказался сообщать, каким будет основной посыл его обращения к населению страны.

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Ранее американский лидер подтвердил, что 24 июля выступит с обращением по поводу своего снятия с президентских выборов. Выступление ожидается в 20:00 по времени восточного побережья США (03:00 мск в четверг).

31 мая Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом 27 июня в среде демократов стали все громче звучать призывы к нему отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на высший государственный пост.