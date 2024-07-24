Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Демократической партии США начали проявляться признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Пушков подчеркнул, что «в стане демократов пошли трещины». По его словам, американские СМИ уже начали писать об отсеивании ключевых фигур при победе Харрис на выборах. Он предположил, что с таким мнением выступает «элита администрации», которая не относилась к ней серьезно.

Трамп: Харрис разрушит США в случае победы на выборах

«Кандидатура Харрис вызывает неприятие у многих демократов. Все это, конечно, на руку экс-президенту США Дональду Трампу», — заключил Пушков.



23 июля Харрис объявила о планах участвовать в выборах главы государства. Она заверила, что готова «дать бой» Трампу.