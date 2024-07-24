В США заявили о нежелании жителей Грузии вступления в ЕС и НАТО

Жители промышленной глубинки в Грузии сожалеют о распаде СССР, считая советскую эпоху лучшим временем для республики, об этом пишет The New York Times (NYT).

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По словам автора материала, несмотря на то, что в последние годы Грузия наметила курс на сближение с Западом, жители небольших городов не хотят этого. Он напомнил, что якобы 60 процентов населения Грузии хотят вступить в Европейский Союз и НАТО. Издание отметило, что страна разделилась на тех, кто видит будущее Грузии на Западе, и теми, кто тоскует по советскому прошлому.

В Грузии появилось политическое движение против интеграции в ЕС и НАТО

«Для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания», — подчеркнул журналист.



Ранее в Грузии прошла презентация общественно-политического движения «Единая нейтральная Грузия», выступающего против евроинтеграции страны, а также ее вступления в НАТО.