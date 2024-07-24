СМИ: Штаб Трампа пожаловался на перевод средств кампании Байдена Харрис
Предвыборный штаб экс-главы США Дональда Трампа подал жалобу в избирательную комиссию, так как вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, переведенными предвыборному штабу от Джо Байдена, сообщает CNN.
Собранные средства предвыборной кампанией Байдена могут быть использованы Харрис, если она станет кандидатом. Однако попытка перевода этих денег может привести к суду. В штабе отмечается, что вице-президент пытается незаконно получить 91,5 млн долларов из оставшихся от кампании Байдена средств.
Харрис опередила Трампа в новом опросе
Ранее в Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».