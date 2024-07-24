СМИ: Штаб Трампа пожаловался на перевод средств кампании Байдена Харрис

Предвыборный штаб экс-главы США Дональда Трампа подал жалобу в избирательную комиссию, так как вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, переведенными предвыборному штабу от Джо Байдена, сообщает CNN.

© nsn.fm

Собранные средства предвыборной кампанией Байдена могут быть использованы Харрис, если она станет кандидатом. Однако попытка перевода этих денег может привести к суду. В штабе отмечается, что вице-президент пытается незаконно получить 91,5 млн долларов из оставшихся от кампании Байдена средств.

Харрис опередила Трампа в новом опросе

Ранее в Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».