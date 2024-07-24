Пока вы спали: планы Байдена на остаток президентского срока и карты «Мир» в Иране

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МИД РФ сообщил о работе над внедрением карт "Мир" в Иране

Россия рассчитывает, что в ближайшем будущем на территории Ирана заработают карты "Мир", сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Вопрос сопряжения национальных платежных систем обсуждается в рамках специального механизма двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также регулярных контактов руководителей центральных банков. Рассчитываем, что в ближайшем будущем нам удастся решить все проблемы в этой сфере", - сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется запустить работу карт "Мир" в Иране.



Харрис опережает Трампа на 2% после выхода Байдена из гонки

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден вышел из гонки, пишет Газета.ru со ссылкой на опрос агентства Reuters и компании Ipsos.

Опрос провели сразу после того, как Байден заявил об отказе от переизбрания и поддержал кандидатуру Харрис. По его данным, Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа — 42%.

В России может быть введен досрочный выход на пенсию многодетных отцов-одиночек

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек, сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях".

"Законопроектом предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам, являющимся единственным родителем трех, четырех, пяти и более детей, в 62, 61 и 55 лет соответственно, в случае наличия размера индивидуального пенсионного коэффициента - не менее 30, стажа - не менее 15 лет, при условии осуществления им ухода за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя", - говорится в пояснительной записке.



Япония заявила протест России из-за санкций против японских граждан

Правительство Японии заявило протест России в связи с санкциями против 13 японских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми", - сказал он.



Хаяси также добавил, что 24 июля российской стороне был выражен протест. По его словам, правительство продолжит принимать меры "для защиты компаний и деловой деятельности в России".

Байден в обращении изложит планы на последние полгода своего срока

Президент США Джо Байден в обращении к населению страны в среду вечером изложит планы на оставшиеся шесть месяцев своего срока. В том числе речь коснется перспектив прекращения огня в секторе Газа, пишет ТАСС со ссылкой на источник телекомпании CBS.

Как рассказали журналисты пресс-пула Белого дома, Байден отказался сообщать, каким будет основной посыл его обращения к населению страны.