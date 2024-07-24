СМИ: санкции РФ могут повлиять на планы компаний Японии по Киеву

Ответные санкции, введенные российской стороной против 13 граждан Японии, могут оказать психологическое давление на компании, которые хотят принять участие в проектах по восстановлению Украины. Об этом заявил дипломатический источник телеканала NHK.

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"Это возмутительный ответ. Мы обеспокоены тем, что это может оказать психологическое давление на японские компании, которые хотят принять участие в помощи по восстановлению Украины. Мы намерены решительно поддерживать деятельность компаний", - сказал он.



Япония ввела санкции в отношении России

МИД России 23 июля сообщил о бессрочном запрете на въезд 13 гражданам Японии. Среди прочих в списке оказались глава Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Акихико Танака, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, основатель корпорации Rakuten Хироси Микитани, президент Nikken Макото Амэмия.

Эн-эйч-кей в связи с этим обращает внимание, что глава JICA в июле посещал Украину, основатель Rakuten в сентябре прошлого года сопровождал занимавшего пост главы МИД Ёсимасу Хаяси во время визита на Украину, а корпорация Nikken поставила Киеву технику для разминирования. В санкционном списке "в основном представители организаций и компаний, занимающихся помощью восстановлению и реконструкции Украине", добавляет телеканал.

В МИД России подчеркнули, что бессрочный запрет на въезд для 13 граждан Японии вводится в "рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия" Токио против Москвы в связи со специальной военной операцией на Украине. Российская сторона ранее неоднократно отмечала, что санкции, которые вводят против нее США и их партнеры, являются нелегитимными и неэффективными.

Посол РФ в Токио Николай Ноздрев в интервью ТАСС обращал внимание, что Токио пошел на фактически полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей - Россией, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом из-за ситуации на Украине. Посол также отметил, что компании, решившие уйти из России, "испугавшись рисков и поддавшись мощному давлению со стороны японской политической верхушки", потеряли российский рынок.