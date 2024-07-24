СМИ: санкции РФ могут повлиять на планы компаний Японии по Киеву

NHK: санкции РФ могут повлиять на планы компаний Японии по оказанию помощи Киеву
Ответные санкции, введенные российской стороной против 13 граждан Японии, могут оказать психологическое давление на компании, которые хотят принять участие в проектах по восстановлению Украины. Об этом заявил дипломатический источник телеканала NHK.
"Это возмутительный ответ. Мы обеспокоены тем, что это может оказать психологическое давление на японские компании, которые хотят принять участие в помощи по восстановлению Украины. Мы намерены решительно поддерживать деятельность компаний", - сказал он.
Япония ввела санкции в отношении России
МИД России 23 июля сообщил о бессрочном запрете на въезд 13 гражданам Японии. Среди прочих в списке оказались глава Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Акихико Танака, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, основатель корпорации Rakuten Хироси Микитани, президент Nikken Макото Амэмия.
Эн-эйч-кей в связи с этим обращает внимание, что глава JICA в июле посещал Украину, основатель Rakuten в сентябре прошлого года сопровождал занимавшего пост главы МИД Ёсимасу Хаяси во время визита на Украину, а корпорация Nikken поставила Киеву технику для разминирования. В санкционном списке "в основном представители организаций и компаний, занимающихся помощью восстановлению и реконструкции Украине", добавляет телеканал.
В МИД России подчеркнули, что бессрочный запрет на въезд для 13 граждан Японии вводится в "рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия" Токио против Москвы в связи со специальной военной операцией на Украине. Российская сторона ранее неоднократно отмечала, что санкции, которые вводят против нее США и их партнеры, являются нелегитимными и неэффективными.
Посол РФ в Токио Николай Ноздрев в интервью ТАСС обращал внимание, что Токио пошел на фактически полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей - Россией, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом из-за ситуации на Украине. Посол также отметил, что компании, решившие уйти из России, "испугавшись рисков и поддавшись мощному давлению со стороны японской политической верхушки", потеряли российский рынок.