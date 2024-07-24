В США испугались внешнего вида Байдена

С американским президентом Джо Байденом произошло нечто ужасное, он едва держится на ногах. Об этом заявил американский политический журналист Бенни Джонсон.

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«Президент едва может ходить. Произошло что-то ужасное», – сказал он.



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Журналист считает, что глава Белого дома на самом деле не болел коронавирусом, как заявили в его администрации. По мнению Джонсона, сообщения о положительном тесте на ковид – это большая операция прикрытия американских спецслужб.

Во вторник Джо Байден впервые появился на публике после того, как объявил о выходе из борьбы за пост президента.

Напомним, ранее глава Секретной службы США подала в отставку после покушения на Трампа. Она публично признала провал американских спецслужб.