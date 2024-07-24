Секретная служба посоветовала, где Трампу лучше проводить митинги

Секретная служба США после покушения на экс-главу американского государства Дональда Трампа порекомендовала ему проводить митинги на закрытых площадках. Об этом пишет The Washington Post.

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«Секретная служба призывает предвыборный штаб Трампа прекратить митинги на открытом воздухе», — сообщают журналисты.



Трамп прокомментировал покушение на него

Издание отмечает, что республиканский предвыборный штаб в данный момент ищет крытые площадки, «вроде баскетбольных стадионов», которые могли бы посетить несколько тысяч человек.

Ранее директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после покушения на Трампа.