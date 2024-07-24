МИД РФ заявил о политических методах борьбы Запада в атомной энергетике

Западные государства во главе с Вашингтоном используют в атомной энергетике политические методы борьбы с конкурентами, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Кондратенков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это противоречит принципам свободной торговли, положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также целям и задачам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Западные страны во главе с США, используют политические методы борьбы с конкурентами, которые значительно ушли вперед в области развития атомных технологий», — подчеркнул дипломат.



Ранее президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой незаинтересованность Запада в ударах Киева по Запорожской АЭС. Он заявил, что это привлекает большое внимание России, но не тех стран, которые поддерживают Украину.