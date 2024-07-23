Глава Минобороны Польши выдвинул условие для принятия Украины в ЕС

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз (ЕС), пока не решена проблема эксгумации и перезахоронения жертв Волынской резни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Polsat.

По его словам, Польша не должна давить на Украину в этом вопросе, когда речь заходит об оказании военной помощи ВСУ. Однако, Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава все же должна дать понять Киеву важность этой проблемы. Он подчеркнул, что перспективы Украины по вступлению в Евросоюз будут зависеть от того, насколько Польша удовлетворена решением этой ситуации.

«Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни», — заявил он.



Напомним, что в 2023 году в районе украинской деревни Пузники в Тернопольской области Украины обнаружили братскую могилу жертв Волынской резни — массового убийства Украинской повстанческой армией этнически польского населения в 1943 году.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава будет добиваться от Украины эксгумации останков жертв Волынской резни.