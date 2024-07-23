В США предрекли вовлечение РФ в большую войну на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке назревает большая и неизбежная война Израилем, ливанским шиитским движением «Хезболла» и Ираном, считает главный редактор Forbes Стив Форбс.

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«Такой конфликт может быстро разрастись, включив в него США и Россию. Он может подтолкнуть Китай к еще более агрессивным действиям, которые вполне могут спровоцировать конфронтацию между Вашингтоном и Пекином», — говорится в его статье.



По мнению Форбса, остается только вопрос о «времени взрыва». Он может произойти скоро или быть отложен на некоторое время, допустил главный редактор.

Запад призвали готовиться к войне через три года

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность ударом Израиля по Ходейде на западе Йемена 20 июля. Он указал на возможной риск дальнейшей эскалации в регионе и призвал проявить сдержанность. В частности, Гутерреш заявил о необходимости избегать нападений, которые наносят ущерб гражданскому населению.