В США заявили, что поддержат стремление Молдавии вступить в НАТО

США поддержат стремление Молдавии стать членом НАТО, если этого захочет молдавский народ. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Кристофер Смит, передает ТАСС.

На слушаниях в Конгрессе у него спросили, видят ли США в будущем членство Молдавии в НАТО. Отвечая на вопрос, Смит напомнил, что, согласно конституции страны, Молдавия является нейтральным государством.

«Это будет решение молдавского народа, но, как и в случае со стремлением Кишинева вступить в ЕС, мы поддержим их на евроатлантическом пути, если они выберут этот курс, но сейчас мы сосредоточены на интеграции Молдавии в ЕС», — добавил он.



Также Смит указал, что республика уже многие годы сотрудничает с НАТО и даже предоставляла своих военных для миссии альянса в Косове.