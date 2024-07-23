В Уганде на протестах задержали около 60 человек

Почти 60 человек были задержаны в ходе несанкционированных протестных акций в районе парламента в центре Кампалы. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на адвокатов.

По их словам, около 60 человек, в том числе известная теле- и радиоведущая и трое молодых лидеров протеста, были доставлены в суд и обвинены в преступлениях, в том числе в причинении вреда.

В Кампале прошли протестные акции против коррупции и нарушений прав человека. Ранее полиция опечатала офис крупнейшей оппозиционной партии Уганды "Платформа национального единства", а трое ее депутатов были помещены под стражу. Власти считают партию причастной к организации протестов, однако представители партии отрицают это, тем не менее выражая поддержку протестующим.

Организаторов вдохновили протесты, которые уже больше месяца проходят в соседней Кении. С 18 июня там проходят митинги против коррупции и за отставку президента Уильяма Руто. По данным официальной правозащитной организации, с начала митингов в Кении было убито не менее 50 человек.

В конце мая США ввели санкции против пяти высокопоставленных чиновников Уганды, в том числе спикера парламента Аниты Амонг, из-за обвинений в коррупции и нарушениях прав человека. Кампала раскритиковал это решение, призвав к уважению суверенитета.