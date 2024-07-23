Госдеп работает с союзниками над лишением Грузии финансирования

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о работе над возможной приостановкой программ помощи Грузии вместе со своими союзниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря Джоша Хака.

«Мы работаем с коллегами из других ведомств над дополнительными шагами, включая потенциальное перенаправление или приостановку программ помощи и отмену политического взаимодействия», — заявил Хак.



14 мая парламент Грузии принял закон об иностранных агентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его. После этого Соединенные Штаты начали кампанию по лишению Грузии международной поддержки.

До этого в МИД Венгрии осудили реакцию Запада на закон об иноагентах в Грузии.