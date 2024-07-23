Премьер Чехии призвал Европу быть готовой к любому сценарию выборов в США

Европа должна быть готова к любому сценарию выборов в США и крепко стоять на ногах независимо от него. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает «РИА Новости».

«Я уже давно говорю, что Европа должна быть готова к обоим вариантам, в обоих случаях это будет означать, что нам необходимо больше опираться на собственные ноги», — сказал он.



Фиала отметил, что выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки не удивил его. По его мнению, выдвижение на его место вице-президента Камалы Харрис отражает стремление демократов выдвинуть наиболее легитимную и соответствующую традициям кандидатуру.