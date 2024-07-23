Макрон назвал сроки назначения нового премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не станет назначать нового премьера и менять правительство минимум до середины августа. Его слова приводит РИА «Новости».

Макрон отметил, что пока намерен сосредоточиться на проведении Летних Олимпийских игр, поскольку именно Париж «подготовил их и на нем ответственность за то, чтобы они прошли хорошо».

«Я выбираю стабильность, это правительство продолжит заниматься текущими вопросами. До середины августа мы будем сфокусированы на играх», — добавил он.



По мнению Макрона, смена премьера и назначение нового правительства сейчас создали бы «хаос» во Франции. Также он вновь подтвердил, что останется на посту президента страны до истечения второго мандата.

Напомним, что ОИ в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.