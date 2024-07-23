Вице-президент США Камала Харрис получила преимущество в 2% перед кандидатом в президенты Дональдом Трампом в преддверии выборов. Об этом говорит свежий опрос агентства Reuters и компании Ipsos.

"Харрис опередила Трампа, получив 44% против 42% среди зарегистрированных избирателей в общенациональном опросе. Его провели после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки", — передает Reuters.



Онлайн-опрос 22-23 июля охватил взрослых жителей США по всей стране с погрешностью в три процентных пункта.

СМИ назвали два главных препятствия для победы Камалы Харрис

Ранее Байден объявил о своем выходе из президентской гонки. В качестве кандидата от Демократической партии он рекомендовал Харрис.