Глава Минобороны Польши выдвинул условие для принятия Украины в ЕС

Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока власти в Киеве не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни", - отметил политик.



Он пояснил, что Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни условием для оказания военной помощи. Тем не менее украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу.

В октябре 2023 года специалисты из двух стран обнаружили вблизи деревни Пузники в Тернопольской области Украины братскую могилу жертв украинских националистов, убитых во время Волынской резни. Украинским властям был направлен запрос с просьбой о проведении эксгумации. Занимавший тогда пост премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полное примирение Варшавы и Киева возможно только после нахождения останков всех жертв резни.

В феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня. В 2016 году польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. Как правило, памятные мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни. 14 июля 2024 года в селе Домостава Подкарпатского воеводства на юге Польши установили памятники жертвам трагедии.

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе терактов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.