Рассекречены документы ФБР о секс-скандале с британским принцем

Рассекречены документы ФБР о так называемом деле Профьюмо — политическим секс-скандалом, который привел к смене власти в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Скандал вспыхнул в 1963 году, когда стало известно, что у британского военного министра Джона Профьюмо была любовница — 19-летняя модель Кристин Килер. Помимо министра, у нее был и другой любовник — советский военно-морской атташе Евгений Иванов, которого британские спецслужбы считали агентом ГРУ. Это вызвало опасения, что через девушку советская разведка могла узнавать британские секреты. Из-за скандала премьер-министру пришлось уйти в отставку. Через несколько месяцев Консервативная партия, которую он представлял, проиграла на выборах.

В число рассекреченных документов входит телеграмма Эдгара Гувера, который возглавлял ФБР в то время. В ней он упоминает, что по информации, полученной от американского предпринимателя Томаса Корбалли, у Кристин Килер и ее подруги Мэнди Райс-Дэвис была связь с британским принцем Филиппом — мужем королевы Елизаветы II и отцом Карла III.

"Корбалли также заявил, что, по слухам, у принца Филиппа была связь с этими двумя девушками"

из телеграммы директора ФБР Эдгара Гувера

Принц Филипп мог встретиться с Кристин Килер и Мэнди Райс-Дэвис через общего приятеля — лондонского остеопата и художника Стивена Уорда. Они познакомились, когда издание The Illustrated London News заказало Уорду серию портретов видных деятелей того времени. Уорд нарисовал портреты Филиппа и принцессы Маргарет, а затем стал искать контакты советских лидеров, чтобы добавить в серию и их портреты. В итоге редактор газеты Daily Telegraph свел его с советским атташе Евгением Ивановым — тем самым, который позднее оказался в центре дела Профьюмо. Они сдружились, и Иванов часто наведывался к нему в квартиру, где появлялась и Кристин Килер.

Ранее сообщалось, что, по утверждению предполагаемого любовника королевы Испании Летиции, одно время они подумывали нанять суррогатную мать и втайне от короля завести ребенка.