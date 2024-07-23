Байден впервые появился на публике после выхода из гонки

Президент США Джо Байден впервые появился на публике после отказа от участия в выборах. Об этом пишет Fox News.

По данным телеканала, тест на коронавирус во вторник, 23 июля, показал отрицательный результат и врачи разрешили главе государства вернуться в Вашингтон.

На кадрах видео Байден с защитной маской в руке проходит мимо машины, поворачивается к журналистам, показывает им знак, означающий, что с ним все хорошо. Затем президент направляется к лайнеру и бодро, не спотыкаясь, поднимается в салон по трапу.

Журналисты пояснили, что он сядет на борт Air Force One и отправится обратно в Белый дом.

Напомним, что на днях Байден сообщил, что отказывается от участия в гонке. На фоне его заявления и публикаций в СМИ о плохом здоровье президента, в интернете появились посты о том, что глава США находится в бессознательном состоянии, умрет с минуты на минуту, либо уже скончался.