Блок левых во Франции предложил кандидата на пост премьера

Левый Новый народный фронт, который занял первое место по итогам парламентских выборов во Франции, выдвинул кандидатуру руководителя управления финансов Парижа Люси Касте на пост главы правительства.

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети X глава партии «зелёных» EELV Марин Тонделье.

«Новый народный фронт выбрал кандидата на пост премьер-министра — Люси Касте. Все наши четыре политические силы пришли к консенсусу», — написала она.



Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министр Габриэля Атталя.