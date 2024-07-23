Экс-президент США Дональд Трамп после покушения на него проявил смелость и доказал, что сможет вести дела с лидерами Китая, КНДР и России. Об этом заявил Илон Маск в интервью порталу The Daily Wire.

"Достойно восхищения, что Трамп после покушения, когда у него по лицу струилась кровь, а [рядом] мог находиться второй вооруженный человек, поднял кулак и призвал бороться, - сказал Маск. - [США] нужен лидер, который будет иметь дело с очень "крепкими орешками": [президентом России] Владимиром Путиным, [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, председателем Китая [Си Цзиньпином]. <...> А бедный Байден не может подняться по ступенькам".



Маск добавил, что никого в мире не испугать Байденом, однако человек, который после покушения встал и призвал к борьбе, может внушать страх.