В США «похоронили» бывшего президента Картера

В американских социальных сетях и СМИ появились ложные сообщения о смерти 39-го президента США Джеймса Эрла Картера-младшего. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Опровержение сделали соратники бывшего президента. На тот момент новость уже была подхвачена некоторыми СМИ и правыми каналами.

Джеймс Картер возглавлял Демократическую партию и являлся главой Белого дома с 1977 по 1981 годы. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека». В данный момент ему почти 100 лет — он отпразднует свой юбилей 1 октября 2024 года политик может отпраздновать свое столетие.

Ранее в США также стали распространяться слухи о смерти действующего президента Джо Байдена.