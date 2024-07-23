В Эстонии определили размер военной помощи Украине

Эстония будет выделять на военную помощь Украине 0,25 процента внутреннего валового продукта (ВВП). О размере поддержки Киева рассказал премьер-министр прибалтийской республики Кристен Михал на своей странице в социальной сети X.

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«В свой первый день в должности я поговорил с [президентом Украины] Владимиром Зеленским. (...) Эстония неизменно поддерживает Украину. (...) Мы продолжим выделять Украине 0,25 процента ВВП в качестве военной помощи», — написал Михал.



Новое правительство Эстонии было утверждено президентом страны Аларом Карисом 22 июля. Кабинет министров возглавил Кристен Михал.

23 июля Зеленский встретился с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином. Стороны обсудили ход боевых действий и гуманитарную ситуацию на Украине.