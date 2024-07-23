Ермак обсудил поддержку Киева с помощником Харрис

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с советником американского вице-президента по национальной безопасности Филом Гордоном дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Телефонный разговор Ермака с советником вице-президента США Камалы Харрис состоялся на фоне отсутствия в Белом доме американского президента Джо Байдена, который после заражения коронавирусом ушел на самоизоляцию в своей резиденции в Рехобот-Бич (штат Делавэр). Как ожидается, Байден 23 июля только вернется в Вашингтон.

Пресс-служба офиса президента Украины уточнила, что Ермак и Гордон обсудили дальнейшую поддержу со стороны США и результаты конференции по урегулированию украинского конфликта. Ермак также доложил Гордону о ситуации на линии фронта.

Ранее в Киеве высказывали опасения, что Украина является "заложником предвыборных эмоций" в США.