Харрис запросила документы у кандидатов в вице-президенты

Штаб вице-президента США и вероятного кандидата на президентских выборах от Демократической партии Камалы Харрис запросил документы у нескольких потенциальных кандидатов в ее вице-президенты. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

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«Команда Харрис запросила информацию примерно от десятка должностных лиц», — говорится в материале.



Отмечается, что среди потенциальных кандидатов рассмотрят кандидатуры губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Миннесоты Тимоти Уолза, губернатора Иллинойса Джея Роберта Притцкера, а также министра торговли Джины Раймондо и министра транспорта Пита Буттиджича.

21 июля президент США Джо Байден объявил о прекращении участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом действующий американский лидер пообещал, что останется на посту главы государства до конца своего срока.