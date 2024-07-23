Стало известно, как Байден относится к выдвижению Харрис

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава США Джо Байден одобряет кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве нового кандидата в президенты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News..

По словам Жан-Пьер, Байден одобрял потенциальное выдвижение Харрис с самого начала своего президентского срока. Она уточнила, что Байден считает ее «подходящим человеком» для того, чтобы встать во главе партии Демократов. Помимо этого Жан-Пьер подчеркнула, что выход Байдена из президентской гонки не означает, что его работа на посту главы государства окончена.

«Он выбрал Камалу Харрис в вице-президенты, поскольку с первого дня верил, что она будет способна руководить», — заявила она.



Ранее Харрис заявила о готовности официально баллотироваться на выборы президента США.