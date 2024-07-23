В США раскрыли приоритетные задачи Байдена перед уходом

Приоритетными задачами президента США Джо Байдена в последние месяцы пребывания на посту главы государства являются прекращение огня в секторе Газа и наращивание помощи Украине. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает «РИА Новости».

По его словам, объявив о выходе из президентской гонки, Байден сделал выбор в пользу достижения «максимальных» результатов на посту главы страны в оставшийся срок своих полномочий.

«В частности, он сфокусирует свои усилия на восстановлении мира на Ближнем Востоке и прекращении войны в секторе Газа», — добавил Блинкен.



Также президент США сосредоточится на «обеспечении поддержки» Украине, заключил госсекретарь.