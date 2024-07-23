Бербок поддержала выдвижение Харрис, заявив о «тестостероне в воздухе»

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала выдвижение в кандидаты на президентские выборы вице-президента США Камалы Харрис. При этом она также заявила о «тестостероне в воздухе». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление она сделала во время совместной пресс-конференции с главой голландского МИД Каспаром Велдкампом. По словам Бербок, сейчас в мире витает слишком много «тестостерона в воздухе», а в этой ситуации сильные женщины «могут не навредить».

«Вас не удивит, что в мире, где в воздухе иногда слишком много витает тестостерона, сильные женщины в определенных ситуациях могут не навредить, а наоборот, принести пользу», — заявила она.



Помимо этого Бербок добавила, что сегодня трансатлантические отношения стали «теснее, чем когда либо», в чем она увидела заслугу действующего президента США Джо Байдена.

Ранее Харрис заявила о готовности официально баллотироваться на выборы президента США.