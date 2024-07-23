Байден обратится к нации

Действующий президент Джо Байден выступит с обращением к нации 24 июля с речью, посвященной своему решению выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Президент Байден должен выступить в среду с речью о своем решении завершить свою кампанию по переизбранию», — передает издание со ссылкой на источники.



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21 июля Байден заявил о выходе из президентской гонки, но при этом не назвал своего преемника. Выдвижение нового кандидата, скорее всего, произойдет на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго (штат Иллинойс).