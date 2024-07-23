На Земле зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений

По данным Службы по изменению климата Европейского союза "Коперник", отслеживающего температуру с середины 1900-х годов, воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем в истории.

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Второй год подряд средние мировые температуры достигают шокирующих климатических рекордов, и это не предел, поскольку загрязнение планеты ископаемым топливом приводит к повышению температуры до новых шокирующих максимумов, сообщает CNN. По предварительным данным, 21 июля средняя температура на планете составила 17,09 градуса или 62,76 градуса по Фаренгейту. Это был самый жаркий день на Земле по крайней мере с 1940 года.

Как отметили эксперты, температурные записи отражают самый теплый период, который планета видела по крайней мере за 100 тысяч лет. Об этом ученые узнали на основе многотысячелетних климатических данных, полученных из ледяных кернов и коралловых рифов.