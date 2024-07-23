Туск рассказал о жалобе Зеленского на Орбана

Владимир Зеленский жаловался в Варшаве на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь в Киеве, не сказал ему, что дальше направляется в Москву. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА «Новости».

По его словам, на прошедшем в Лондоне саммите Европейского политического сообщества много времени было уделено обсуждению визита Орбана в Москву.

«Для всех было очень неприятным удивлением то, что Зеленский рассказал мне в Варшаве еще перед саммитом НАТО. Речь о том, что будучи в Киеве и разговаривая с ним с глазу на глаз, Орбан "забыл" сообщить, что скоро поедет в Москву», — сказал Туск.



Он добавил, что никто из участников саммита не выразил «согласия с "мирной миссией"» премьер-министра Венгрии в Москву. Данный факт поставил Орбана на встрече в Великобритании «в очень трудную ситуацию», отметил Туск.

Также, говоря об отличающейся от общей линии позиции премьера Венгрии, он заявил, что «никто в Европе не сомневается, что проблема есть не только в НАТО, но и в Евросоюзе».